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Эксперты не увидели проблемы в возможном лишении 33 российских банков лицензии

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Если с рынка уйдут несколько банков, то это, скорее всего, будут некрупные игроки, которые не окажут влияние на сектор. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил «Известиям» аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

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Эксперт указал на то, что банковский сектор достаточно уверено прошел кризис и оказался лучше подготовлен к нему, чем в 2014 году. Он отметил, что негативные события в экономике не могут пройти бесследно, но в целом состояние банковской системы в настоящее время устойчивое, а критичного ухудшения качества активов на данный момент не наблюдается.

Также он подчеркнул, что переток вкладов ― закономерное явление на фоне низких ставок, он происходит довольно плавно, так что этот тренд нельзя назвать серьезной угрозой для банковской системы. Дахтлер указал на то, что банки стараются наращивать комиссионные доходы, в том числе за счет расширения своих продуктовых линеек востребованными инвестиционными продуктами.

«Если с рынка и будут уходить какие-то отдельные игроки, то это будут те некрупные банки, которые не окажут на сектор никакого влияния», ― сказал он.

В свою очередь председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч отметил, что спрос на кредиты уже не первый год смещается в сторону крупных кредитных организаций, в том числе и потому, что они могут себе позволить выдавать более дешевые займы.

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По его словам, во время кризиса банки в значительной мере наращивали объем выдачи за счет рефинансирования старых займов. В результате устойчивые финансовые организации стали еще более устойчивыми, а менее устойчивые ― начали проигрывать, что сказалось на средних цифрах по стране.

«Отток вкладов ― это лишь часть общей картины. Параллельно с этим наблюдается сокращение клиентской базы заемщиков. Вернее, людей, желающих взять кредит, даже больше, чем обычно, однако банки вынуждены увеличивать число отказов, чтобы соблюсти параметры риск-политики и нормативы ЦБ», ― заявил Салыч.

То, что более 30 банков рискуют лишиться лицензии, хотя общая прибыль банковского сектора в 2020 году была лишь немногим меньше, чем в 2019 году, он объяснил тем, что финансовые организации в России находятся в сильно неравном положении.

«Ядро всей отрасли ― это десяток системных игроков, которые занимают три четверти рынка, а топ-100 банков занимают больше 95%. Наиболее проблемные банки находятся в тех оставшихся двух сотнях: у многих из них были проблемы были еще до пандемии», ― подчеркнул он.

Салыч также заметил, что уход 33банков не станет проблемной для рынка, напомнив, что в 2020 году число банковских организаций сократилось на 31, в 2019 году – на 35, а в 2018 году ― на 51.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», до 33 российских кредитных организаций в 2021 году рискуют потерять свою лицензию. Специалисты связали риски дефолта с невосстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также оттоком средств россиян из вкладов.

Также отмечалось, что в 2021 году индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики и адаптации кредитных организаций к изменившейся ситуации на рынке.

Кроме того, аналитики прогнозируют консолидацию банковского сектора, в том числе, из-за ухода с рынка неустойчивых банков, поглощения кредитных организаций более крупными игроками, а также добровольных аннулирований лицензий.

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