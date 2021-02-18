В Кремле назвали Украину политическим проектом западных стран

Украина превратилась в «проект западных стран», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

«Россия признает, безусловно, украинское государство, но в то же время, действительно, с того, момента как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих западных стран, такие элементы мы усматриваем», — сказал Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на серьезные проблемы Украины на юго-востоке страны, которые она не может или не хочет решать путем выполнения Минский соглашений.

В декабре 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik заявил, что Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с русским миром окончательный, а все остальное, по его мнению, «вопрос времени и дипломатии».

В том же месяце он также отмечал, что между Россией и Украиной идет «война» и Киев имеет «краткосрочную цель» — выход на принцип мирного существования с Москвой.

Украина с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Киев возлагает на РФ. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти прекратить военные действия.