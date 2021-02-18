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Хирурги в Москве извлекли из желудка годовалого ребенка более 100 магнитных шариков

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Московские медики смогли извлечь из желудка годовалого мальчика 117 шариков магнитного конструктора. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что мальчика и его старшую сестру экстренно доставили в больницу после того, как мать детей заметила нехватку половины магнитного конструктора. После рентгеновского исследования в организме девочки не заметили ничего подозрительного, а в желудке малыша увидели ком из шариков.

«Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов. К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка», — прокомментировала заведующая отделением гнойной хирургии № 2 Нодари Зурбаева.

В настоящее время мальчик в полном порядке, его готовят к выписке.

Похожая ситуация произошла в Тюмени два года назад. Тогда с разницей в одну неделю в стационар ОКБ № 2 попали полуторагодовалый мальчик и двухлетняя девочка, проглотившие магнитные шарики из популярного конструктора. Хирурги провели открытые операции, чтобы предотвратить развитие перитонита.

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