Коболев назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти

Остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» — вопрос жизни и смерти для украинцев. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его мнению, трубопровод представляет собой инструмент, который сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Коболев указал, что в настоящий момент через территорию страны проходит транзит газа в Германию, Италию и Францию, что делает украинские ГТС частью оборонной системы.

«Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии. Вот почему остановка Северного потока – 2 не преувеличивает вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины».

Вице-премьер России Александр Новак 14 февраля заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия США не помешают реализовать проект. Он отметил, что Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций Соединенных Штатов, однако «Северный поток – 2», по его мнению, будет достроен.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.