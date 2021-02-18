Названа стоимость нового кроссовера Renault Duster в России

Французская компания Renault начинает прием заказов в России на новый кроссовер Duster, автомобиль доступен по цене от 945 000 рублей до 1 460 000 рублей. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Для Renault Duster предлагаются четыре уровня оснащения — Access, Life, Drive и впервые топовая версия Style, — а также лимитированная серия Edition One.

В базовую версию Access включены электрический центральный замок дверей и багажника, электроусилитель руля, подушка безопасности водителя и пассажира, электрическая регулировка зеркал с подогревом, светодиодные дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники.

Топовая версия Style включает в себя хромированную решетку радиатора и накладку на дверь багажника, 17-дюймовые двухцветные колесные диски, тонировку задних стекол, обогрев руля, климат контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки, камеру заднего вида и мультимедийную систему Easy Link.

Новый Renault Duster получил оригинальную решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Автомобиль получил новый 1,33-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащают купе-кроссовер Arkana и обновленный Kaptur. Кроме того, кроссовер предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 114 и 117 л.с., а также 143-сильным агрегатом объемом 2.0 л. Также доступен 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Коробки предусмотрены механические и вариатор. Привод — передний и полный.

Производство автомобиля началось на московском заводе Renault в январе 2021 года.

16 февраля сообщалось, что Renault представила в России новую версию купе-кроссовера Arkana, которая получила название Pulse. Стоимость модели начинается от 1 648 000 рублей.