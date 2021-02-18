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Более половины россиян хотели бы видеть детей научными сотрудниками

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Большинство опрошенных россиян хотели бы, чтобы их дети работали в сфере науки, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на сайте центра 18 февраля.

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Согласно исследованию, такое мнение выразили 64% опрошенных граждан. 82% респондентов доверяют мнению российских ученых, среди них каждый четвертый сообщил об абсолютном доверии (24%).

Рост престижа ученых в российском обществе отметили 59% опрошенных. 75% считают, что развитие науки и технологий направлено на благо общества.

«Научная деятельность в глазах россиян достаточно престижна: 64% опрошенных видят в качестве будущей работы для своих детей сферу науки и 78% — сферу инженерных и технологических проектов», — говорится в сообщении.

Только 9% респондентов не хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в научной сфере, в сфере инженерных и технологических проектов — только 5%.

Опрос был проведен 13–14 февраля 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее, в ноябре прошлого года, стало известно, что более 60% россиян посоветовали бы детям пойти работать с 16 лет. Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску работы HeadHunter, самыми подходящими профессиями для подростков опрошенные назвали курьера — 61%, ассистента — 52% и расклейщика объявлений — 52%.

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