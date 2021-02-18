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Возможность полной загрузки детских лагерей обсудят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае прошла встреча совета директоров загородных оздоровительных организаций. «Важно понимать, какие лагеря будут готовы принять детей в рамках оздоровительной кампании, какую максимальную наполняемость они готовы обеспечить с учетом соблюдения санитарных требований», — отметила министр образования и науки региона Виктория Хлебникова.

Наполняемость детских учреждений должна составлять не более 50%. Однако в связи с тем, что продолжается снятие антиковидных ограничений, министерство образования планирует обсудить возможность стопроцентной загрузки учреждений — окончательное решение по будет принимать главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Будет организован одномоментный заезд в лагеря и бесконтактная термометрия, также детям потребуется справка об отсутствии контакта с больными COVID-19.

Напомним, стоимость путевок в детские лагеря вырастет в 2021 году в Амурской области. При этом власти намерены увеличить компенсацию стоимости путевок родителям. По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, палаточные лагеря в этом году работать не будут. Наполняемость остальных учреждений не должна превышать 50% от проектной вместимости. Медицинские работники будут присутствовать в лагерях круглосуточно на протяжении всей смены.

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