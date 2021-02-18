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В Госдуме оценили заявление НАТО о политике сдерживания Москвы и Пекина

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Обновление стратегических концепций НАТО повлечет за собой новый виток информационной войны против России. Такое мнение в четверг, 18 февраля, высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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Днем ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс должен стать площадкой политического диалога всех «единомышленников НАТО» по противодействию России и Китаю.

«Ничего нового в этих заявлениях нет. <...> Россия и так обозначена давно как противник. А готовность эту тему обсуждать — скорее не подготовка к переписыванию каких-то программных положений, в этом просто нет необходимости, а участие в информационной войне против нашей страны», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий обратил внимание на то, что все стратегические документы США и их союзников всегда включают в себя один и тот же список угроз.

«В том, что касается стратегии Вашингтона, эта тройка всегда выглядит очень четко. Иногда в ней на первом и втором местах, меняя друг друга, находятся Россия и Китай, ну а третье место практически всегда занимает Иран все последние годы. Поэтому Россию как угрозу уже давно выпятили, поставили на одно из первых мест. Вне зависимости от того, что Советского Союза сегодня на мировой карте нет, Россия продолжает рассматриваться как противник, угроза и так далее», — отметил Новиков.

Он также указал на то, что политика Китая на международной арене носит миролюбивый характер, однако Пекин неизменно оказывается в списке угроз «по той простой причине, что его экономический потенциал растет, его конкурентные возможности в связи с этим наращиваются», что для Запада уже является основанием для беспокойства.

В свою очередь Китай счел заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО проявлением менталитета холодной войны.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая» политика России и экономический рост Китая являются одними из основных угроз для НАТО. При этом самой важной задачей НАТО Остин назвал защиту населения и территории путем предоставления надежных средств сдерживания.

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