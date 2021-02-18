В Москве найдены фрагменты двух колоколов XIX века

Во время раскопок в Москве археологи нашли фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII — начала XIX столетия. Об этом 18 февраля сообщается на сайте мэра города.

Отмечается, что находки были сделаны недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Артефакты нашли во время прокладки инженерных коммуникаций.

По словам археологов, вес первого фрагмента более 13 кг, а размеры достигают 21 на 15 см. На поверхности видно отрывок надписи на церковнославянском.

«Интересно, что осколки из бронзового сплава принадлежат разным колоколам. Кроме того, они сохранили фрагменты надписей. Это поможет специалистам восстановить их историю. Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Емельянов также сообщил, что на втором найденном осколке заметен отрывок надписи гражданским шрифтом, который ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий, пишет «Газета.ру».

Сначала археологи внимательно изучат артефакты, затем отреставрируют их и передадут в музейный фонд столицы.

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