Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина понадеялась на восстановление экономики России в этом году
Общество
Более половины россиян хотели бы видеть детей научными сотрудниками
Общество
Регистрацию вакцины «КовиВак» запланировали на 20 февраля
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Мир
В Кремле назвали Украину политическим проектом западных стран
Экономика
Эксперты не увидели проблемы в возможном лишении 33 российских банков лицензии
Политика
Путин обсудил с Токаевым производство вакцины «Спутник V» в Казахстане
Экономика
В ЦБ допустили запуск пилотного проекта зачисления зарплат через СБП в 2022 году
Спорт
Кокляев опроверг возможность реванша с Емельяненко в ближайшее время

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным на следующей неделе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приедет в Россию в начале 20-х чисел февраля и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой в четверг, 18 февраля.

Интеграция и пластика: лидеры СНГ обсудили работу Содружества в 2020-м
Главными темами стали конфликты на постсоветском пространстве и сотрудничество в борьбе с пандемией

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — приводит его слова агентство «БелТА».

Он добавил, что есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. «И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее: обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — заключил политик.

Лукашенко заверил, что не собирается «чего-то просить» у российского лидера во время этого визита, пишет «Газета.ру».

Ранее, 11 февраля, «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писал, что в ходе встречи с российским президентом Лукашенко может поднять вопрос о дополнительном кредите на $3 млрд. Осенью прошлого года Россия оформила Минску заем на $1,5 млрд. В минфине Белоруссии подтвердили «РИА Новости» информацию о переговорах по поводу нового кредита.

О планируемой встрече лидеров двух стран пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил еще 10 февраля. МИД Белоруссии отмечал, что встреча может состояться в конце этого месяца.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021