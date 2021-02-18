Лукашенко анонсировал встречу с Путиным на следующей неделе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приедет в Россию в начале 20-х чисел февраля и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой в четверг, 18 февраля.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — приводит его слова агентство «БелТА».

Он добавил, что есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. «И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее: обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — заключил политик.

Лукашенко заверил, что не собирается «чего-то просить» у российского лидера во время этого визита, пишет «Газета.ру».

Ранее, 11 февраля, «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писал, что в ходе встречи с российским президентом Лукашенко может поднять вопрос о дополнительном кредите на $3 млрд. Осенью прошлого года Россия оформила Минску заем на $1,5 млрд. В минфине Белоруссии подтвердили «РИА Новости» информацию о переговорах по поводу нового кредита.

О планируемой встрече лидеров двух стран пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил еще 10 февраля. МИД Белоруссии отмечал, что встреча может состояться в конце этого месяца.