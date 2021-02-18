Преподавателя вуза и банкира осудили за мошенничество в Пскове

Псковский городской суд вынес приговор в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в отношении банка. В составе группы действовали преподаватель вуза, сотрудник банка и безработный.

По данным следствия, подсудимые оформляли в банке кредиты на подставных лиц. Общая сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Сотрудницу банка приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Преподаватель вуза приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Третий фигурант дела приговорен к 2,5 года лишения свободы условно.

Ранее в этот день сообщалось о вынесении приговора в отношении главы наслега в Якутии. Его признали виновным в хищении имущества с использованием служебного положения с крупном размере.