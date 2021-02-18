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Министерство спорта ликвидировали в Карелии

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Власти Карелии ликвидировали министерство спорта. Соответствующее постановление подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно документу, в регионе появилось министерство образования и спорта Республики Карелия. Ведомство займется сферой образования и спорта, в то время как министерства спорта ликвидировано. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Главой министерства назначен член правительства Карелии Роман Голубев.

В октябре 2020 года сообщалось о решении создать министерство социального благополучия и семейной политики, которое также называют министерством счастья. Главной задачей структуры станет создание условий для самореализации жителей региона.

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