Министерство спорта ликвидировали в Карелии

Власти Карелии ликвидировали министерство спорта. Соответствующее постановление подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно документу, в регионе появилось министерство образования и спорта Республики Карелия. Ведомство займется сферой образования и спорта, в то время как министерства спорта ликвидировано. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Главой министерства назначен член правительства Карелии Роман Голубев.

В октябре 2020 года сообщалось о решении создать министерство социального благополучия и семейной политики, которое также называют министерством счастья. Главной задачей структуры станет создание условий для самореализации жителей региона.