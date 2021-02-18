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В ЦБ оценили итоги реструктуризации банков в пандемию

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В Центробанке не видят проблем с реструктуризацией и досозданием резервов, заявила 18 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«С начала пандемии банки реструктурировали приблизительно 10% своего кредитного портфеля, что немало. По оценкам самих банков, до трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными, называют 20–30%. Это будет означать, что проблемными могут стать 2–3% всего кредитного портфеля, и банкам придется досоздавать по ним резервы», — заявила Набиуллина в ходе встречи кредитных организаций с руководством Банка России.

По ее словам, это не приведет к системным рискам, так как процесс признания убытков будет постепенным.

Набиуллина отметила, что запаса капитала у российского банковского сектора достаточно, на уровне 6 трлн рублей, и это в три раза перекрывает потенциальный объем по реструктурированным кредитам.

«У большинства банков доходы позволяют создать резервы без необходимости тратить капитал», — сказала она.

Ранее, 1 февраля, президент России Владимир Путин оценил роль банковской системы в преодолении последствий пандемии. Он напомнил, что реструктуризация кредитов граждан и юрлиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Также была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.

В середине января 2021 года Минфин России приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года, назвав основной задачей стратегии формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках.

На фоне снижения цен на нефть, ослабления рубля и пандемии коронавируса Банк России ввел в марте 2020 года комплекс мер для поддержания финансового сектора и заемщиков.

ЦБ рекомендовал кредиторам смягчить условия по ссудам, предоставил организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга по реструктурированным в связи с пандемией кредитам, предоставил льготы при переоценке акций и облигаций в портфелях, резко подешевевших из-за обвала рынков и др.

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