Ядовитую змею обнаружили в квартире в Башкортостане

Спасатели вынесли ядовитую гадюку из жилой квартиры в Башкортостане. Предполагается, что змея попала в дом с картошкой.

По данным сайта «МедиаКорСеть», гадюку заметила кошка, которая бурно отреагировала на принесенное из погреба ведро. На вызов жителей квартиры прибыла муниципальная пожарная охрана. Сотрудники обнаружили змею на полке с обувью.

Пожарный в специальном костюме вынес пресмыкающееся из помещения. Скорее всего, змея пряталась в погребе от холода и случайно попала в ведро с картошкой. Специалисты отмечают, что в одном укрытии могут находиться несколько змей.

В декабре 2020 года сообщалось об увеличении количества ядовитых змей из-за изменения климата в Ростовской области. Жизни и здоровью людей могут угрожать четыре вида гадюк, которые периодически заползают в жилые дома.