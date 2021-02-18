Китай отреагировал на заявление НАТО о политике сдерживания Пекина и Москвы
Китай считает заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и России, проявлением менталитета холодной войны, заявила на брифинге в четверг, 18 февраля, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны», — приводит ТАСС ее ответ на соответствующий вопрос.
Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс должен стать площадкой политического диалога всех «единомышленников НАТО» по противодействию России и Китаю.
7 февраля президент США Джо Байден заявил об острой конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Однако он добавил, что обе страны не должны конфликтовать.
6 февраля Китай призвал США исправить ошибки, допущенные в последнее время в отношении КНР, и совместно работать над развитием отношений. По мнению члена политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, Вашингтону стоит развивать двусторонние отношения на принципах взаимного уважения, отсутствия конфронтации и взаимовыгодного сотрудничества.
4 февраля бывший госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что фраза Байдена «Америка вернулась» не означает верховенство Китая и захват выходцами из КНР миллионов рабочих мест в США.