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В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы «МКУ»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» в Воронеже. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, в пресс-службе ФСБ.

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Отмечается, что сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и Следственного комитета (СК) РФ принимали участие в спецоперации.

Задержанные обвиняются в пропаганде идей неонацизма и массовых убийств, провоцировании межнациональных конфликтов, совершении насильственных преступлений.

«По факту преступной деятельности указанных лиц возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой»), ч.1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК России», — говорится в сообщении ФСБ.

Следствие полагает, что в январе прошлого года 19-летний местный житель Воронежа создал преступную группу для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности. Участники группы создали трафарет, с помощью которого наносили надписи, пропагандирующие идеи неонацизма, на стенах зданий города, рассказали в пресс-службе СК РФ.

Согласно данным следствия, экстремистская группа также причастна к избиению 19-летнего молодого человека, которое произошло в июле 2020 года.

«В адресах проживания задержанных изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ», — отметили в пресс-службе ФСБ.

Накануне, 17 февраля, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете демонстрации изображений военных преступников времен Второй мировой войны и распространение нацистской атрибутики. Исключением будут являться случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма, а также в которых нет признаков пропаганды или оправдания нацизма.

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