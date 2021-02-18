Женщин с детьми эвакуируют из оставшегося без отопления села на Чукотке

Женщин с детьми вывезут вертолетом из села Нунлигран на Чукотке, которое в 20-градусный мороз осталось без отопления в результате аварии. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Провиденского городского округа.

Авария на магистральной сети теплоснабжения в Нунлигране произошла утром в четверг. Без отопления остались почти все жилые дома, где проживают свыше 200 человек.

В селе ввели режим ЧС. Аварийно-восстановительные работы ведутся.

В поселок Провидения на вертолете уже эвакуировали учащихся из местной школы-интерната. Детей размещают на базе Северо-восточного техникума Провидения.

«Составили и списки на эвакуацию женщин с детьми — получилось еще 22 человека. Их также вертолетом планируется вывезти в Провидения. Часть жителей отказываются покидать свои квартиры, некоторые временно поселились у родственников», — уточняется в сообщении.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по факту аварии проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи.

Ранее, 8 февраля, жильцы 170 многоквартирных домов в Воронеже в 20-градусный мороз остались без отопления из-за прорыва на теплосетях.