В театре рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 Соломина

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, ранее госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила ТАСС в четверг, 18 февраля, директор театра Тамара Михайлова.

«У Юрия Мефодьевича все хорошо. Но карантин еще проходит. Надеемся, что после следующей пробы выпустят. В любой ситуации ему еще 14 дней находиться на домашнем карантине», — сказала она.

Михайлова уточнила, что повторный тест ожидают в ближайшие дни — пятницу или субботу.

По ее словам, в театре еще не принято решение о премьере спектакля «Буратино» в постановке Соломина, которая была запланирована на 20 февраля.

О госпитализации 85-летнего Соломина стало известно 16 февраля. Отмечалось, что у него диагностирован коронавирус.