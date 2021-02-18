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Минский суд назначил двум тележурналистам польского «Белсата» по два года лишения свободы

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Суд в Минске назначил двум журналистам польского телеканала «Белсат» по два года лишения свободы. Об этом сообщила в четверг, 18 февраля, Белорусская ассоциация журналистов.

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Как рассказали в ассоциации, судья Фрунзенского районного суда Минска Наталья Бугук вынесла решение о том, что журналисты Дарья Чульцова и Екатерина Андреева приговорены к двум годам колонии строгого режима.

«Екатерина и Дарья 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен». Их признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»)», — рассказали в пресс-службе ассоциации журналистов.

Отмечается, что 17 февраля прокурор Алина Касьянчик запросила два года лишения свободы в качестве наказания для журналистов.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Поддерживающие оппозицию граждане страны вышли на улицы, их недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Во время акций протеста милиция республики задерживала журналистов, однако после проверки аккредитации их отпускали.

Польский телеканал «Белсат» не имеет аккредитации в Белоруссии.

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