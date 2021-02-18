Названа предварительная причина пожара на рынке в Волгограде

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в торговых павильонах вещевого рынка в Волгограде. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району следственного управления СК РФ по региону Артем Сурженко.

«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем», — сказал Сурженко в беседе с ТАСС, не уточнив подробности.

При этом он отметил, что это могла быть «непотушенная сигарета, зажигалка и что-нибудь еще».

Пожар в торговых рядах в Дзержинском районе города произошел 16 февраля. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.

Во время его тушения на месте ЧП было обнаружено тело женщины. В следственном управлении СК РФ по региону и областной прокуратуре проводят проверки по факту пожара.