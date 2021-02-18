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Менеджер Нурмагомедова оценил возможность его возвращения в UFC

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Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался о перспективах его возвращения в UFC. Соответствующий пост он выложил в Twitter.

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«Этот парень больше никогда не будет драться», — написал он 16 февраля.

24 января президент UFC Дана Уайт также прокомментировал вероятность возвращения 32-летнего дагестанца на ринг. По его словам, это маловероятно.

При этом ранее Уайт рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.

2 января Абдель-Азиз заявил, что россиянин может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения.

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