Коболев назвал остановку «Северного потока - 2» вопросом жизни и смерти

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» — вопрос жизни и смерти для украинцев. Об этом 17 февраля он написал в Facebook.

Пока через территорию государства проходит транзит газа в западную Европу, украинская ГТС является «частью системы обороны», а изменение географии поставок нанесет вред стране, отметил Коболев.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток – 2» — это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан», — говорится в публикации.

Ранее, 14 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем, приняв оборонный бюджет на 2021 год, расширили их.

В начале 2021 года минфин Соединенных Штатов заявил о расширении санкций против России. Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия американцев не помешают реализовать проект. По его словам, Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций, введенных США, однако газопровод будет достроен.

Проект «Северный поток – 2» предполагает проведение двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Также трубопровод пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Дании, Финляндии и Швеции.