Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «ПСА Финанс груп»
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира WTA в Мельбурне
Мир
Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку перед новым назначением
Общество
Умер Андрей Мягков
Мир
Грузинский премьер заявил об отставке из-за разногласий с командой
Наука
Антитела после «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев до 60 лет
Наука
Россия будет использовать ракеты «Ангара» более 60 лет
Политика
Аксенов высказался о намерении Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
Экономика
Источники сообщили о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд

Коболев назвал остановку «Северного потока - 2» вопросом жизни и смерти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» — вопрос жизни и смерти для украинцев. Об этом 17 февраля он написал в Facebook.

Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций
Скорее всего, газопровод достроят в этом году, говорят эксперты

Пока через территорию государства проходит транзит газа в западную Европу, украинская ГТС является «частью системы обороны», а изменение географии поставок нанесет вред стране, отметил Коболев.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток – 2» — это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан», — говорится в публикации.

Ранее, 14 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем, приняв оборонный бюджет на 2021 год, расширили их.

В начале 2021 года минфин Соединенных Штатов заявил о расширении санкций против России. Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия американцев не помешают реализовать проект. По его словам, Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций, введенных США, однако газопровод будет достроен.

Проект «Северный поток – 2» предполагает проведение двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Также трубопровод пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Дании, Финляндии и Швеции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021