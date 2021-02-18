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Украина намерена достроить дамбу для блокирования подачи воды в Крым

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Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе разговора с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко затронул тему строительства дамбы для недопущения подачи воды на полуостров. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе представительства.

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«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как пояснил Кориневич, позиция представительства является однозначной: согласно ей, в Крым не должна поступать вода.

Заявление постпреда украинского лидера прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, эти планы — всего лишь дополнительный способ «попилить тощий бюджет своей страны».

«Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская «самодеятельность» на сопредельной территории абсолютно не волнует», — написал он на своей странице во «ВКонтакте», добавив, что водная блокада, которую устроила Украина, — «акт государственного терроризма, направленный против всего населения полуострова».

По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, подобные намерения украинской стороны звучат как глупость.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал проявлением варварской политики намерение украинской стороны достроить дамбу.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь, президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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