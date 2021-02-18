Skoda опубликовала изображение нового кроссовера Kushaq

Чешская компания Skoda опубликовала 18 февраля официальное изображение нового компактного кроссовера Kushaq, премьера которого состоится 18 марта нынешнего года в Индии.

В основе кроссовера лежит масштабируемая архитектура MQB-A0-IN — модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для компактных моделей концерна Volkswagen AG. Длина модели составляет 4256 мм.

Отмечается, что автомобиль получил оригинальную решетку радиатора, массивные бамперы и двухуровневую переднюю оптику. Кроссовер Skoda Kushaq оснастят двумя бензиновыми турбомоторами. На индийском рынке модель составит конкуренцию кроссоверу Hyundai Creta.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda изданию рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России около 2 тыс.