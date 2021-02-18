Детей в Тюмени хотят привлечь к участию в субботниках

В Тюмени детей могут начать привлекать к субботникам. Инициатива принадлежит депутату городской думы Надежде Ачкасовой. Она высказалась об этом на заседании думской комиссии по социальному развитию.

По словам депутата, она сама участвовала в субботниках, когда была ребенком, и считает это «очень полезным опытом для ребят». Кроме того, когда вовлечены дети, вовлечены и их родители, сказала Ачкасова, чьи слова приводит портал «Наш город». Она уверена, что субботники помогут приобщить детей к труду и научат их бережно относиться к природе.

Ресурс отмечает, что в 2020 году в подобных акциях поучаствовали порядка 41 тыс. местных жителей. Сотрудники предприятий, органов ТОС и общественных организаций убирали территории, высаживали и белили деревья, красили и ремонтировали бордюры.