ЦБ лишил лицензии банк «ПСА Финанс груп»

Банк России аннулировал лицензию московского банка «ПСА Финанс груп», сообщается на сайте регулятора 18 февраля.

Отмечается, что основанием для этого стало ходатайство банка, направленное в ЦБ. Ранее на собрании участников кредитной организации было принято решение о ее добровольной ликвидации.

Из сообщения Центробанка следует, что «ПСА Финанс груп» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В банк назначат ликвидационную комиссию.

По информации ЦБ, «ПСА Финанс РУС» по размеру активов занимал 296-е место в банковской системе страны. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», до 33 российских кредитных организаций в 2021 году рискуют потерять свою лицензию.

Специалисты связали риски дефолта с не восстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также с оттоком средств россиян из вкладов.