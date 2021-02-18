Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «ПСА Финанс груп»
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира WTA в Мельбурне
Мир
Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку перед новым назначением
Общество
Умер Андрей Мягков
Мир
Грузинский премьер заявил об отставке из-за разногласий с командой
Мир
Глава «Нафтогаза» назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти
Наука
Японские ученые изобрели лекарство для остановки старения
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студента в Новосибирске
Общество
В Общественной палате предложили ввести еще один выходной

Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку перед новым назначением

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста перед грядущим назначением главой оргкомитета Игр.

Градусник игры: отмена Олимпиады в Токио из-за COVID-19 не обсуждается
Япония совместно с МОКом разработает меры по борьбе с инфекционным заболеванием

«Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру (Ёсихидэ) Суге заявление об отставке со своего министерского поста», — передает ее слова Kyodo News.

Сообщается, что Хасимото приняла предложение предыдущего главы оргкомитета Игр Ёсиро Мори сменить его на этом посту.

Мори подал в отставку после скандала из-за своих сексистских высказываний.

Во время заседания оргкомитета Олимпийских игр – 2020 3 февраля он указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины считают необходимым высказываться и говорят очень долго.

За такие высказывания функционера обвинили в сексизме. Критиков возмутило и то, что на заседании оргкомитета Мори никто не возразил.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Проведение их планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, при этом название «Токио-2020» сохраняется. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021