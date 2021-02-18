Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку перед новым назначением

Японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото подала в отставку со своего поста перед грядущим назначением главой оргкомитета Игр.

«Мне предложили занять пост главы оргкомитета Игр, в связи с чем я подала премьер-министру (Ёсихидэ) Суге заявление об отставке со своего министерского поста», — передает ее слова Kyodo News.

Сообщается, что Хасимото приняла предложение предыдущего главы оргкомитета Игр Ёсиро Мори сменить его на этом посту.

Мори подал в отставку после скандала из-за своих сексистских высказываний.

Во время заседания оргкомитета Олимпийских игр – 2020 3 февраля он указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины считают необходимым высказываться и говорят очень долго.

За такие высказывания функционера обвинили в сексизме. Критиков возмутило и то, что на заседании оргкомитета Мори никто не возразил.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Проведение их планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, при этом название «Токио-2020» сохраняется. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.