Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств

Вспомогательные и связующие вещества в качественных препаратах и их аналогах разные, поэтому их эффективность может отличаться. Об этом 18 февраля рассказала провизор Ирина Булыгина.

Она отметила, что пациенты часто пытаются сэкономить, выбирая вместе дорогих лекарств дженерики (аналоги). У каждого препарата может быть до 50 аналогов с разным наименованием, но одинаковым действующим веществом. Однако сравнивать бренд с дженериком нельзя.

«Их (вспомогательные вещества. — Ред.), как правило, каждый производитель разрабатывает сам. Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — цитирует телеканал «360» специалиста.

Булыгина также подчеркнула, что производители аналогов просто проверяют, поступило ли лекарство в кровь и как вывелось из организма, однако исследование терапевтической эквивалентности оригинальному препарату никто не проводит.

Провизор добавила, что при головной боли можно воспользоваться и более доступным аналогом, но при хронических заболеваниях лучше применять оригинальные лекарства, чтобы избежать побочных эффектов, пишет «Газета.ру».

Днем ранее эксперты сообщили «Известиям», что употребление антибиотиков во время пандемии грозит не только невосприимчивостью к ним, но и новыми болезнями, не поддающимися терапии.