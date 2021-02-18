Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «ПСА Финанс груп»
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира WTA в Мельбурне
Мир
Японский министр по делам Олимпиады ушла в отставку перед новым назначением
Общество
Умер Андрей Мягков
Мир
Грузинский премьер заявил об отставке из-за разногласий с командой
Мир
Глава «Нафтогаза» назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти
Наука
Японские ученые изобрели лекарство для остановки старения
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студента в Новосибирске
Общество
В Общественной палате предложили ввести еще один выходной

Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вспомогательные и связующие вещества в качественных препаратах и их аналогах разные, поэтому их эффективность может отличаться. Об этом 18 февраля рассказала провизор Ирина Булыгина.

Аптека на посылках: «Почта России» готова заняться доставкой лекарств
Эксперты считают, что говорить о дистанционной торговле рано, пока не отлажена система выписки электронных рецептов

Она отметила, что пациенты часто пытаются сэкономить, выбирая вместе дорогих лекарств дженерики (аналоги). У каждого препарата может быть до 50 аналогов с разным наименованием, но одинаковым действующим веществом. Однако сравнивать бренд с дженериком нельзя.

«Их (вспомогательные вещества. — Ред.), как правило, каждый производитель разрабатывает сам. Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — цитирует телеканал «360» специалиста.

Булыгина также подчеркнула, что производители аналогов просто проверяют, поступило ли лекарство в кровь и как вывелось из организма, однако исследование терапевтической эквивалентности оригинальному препарату никто не проводит.

Провизор добавила, что при головной боли можно воспользоваться и более доступным аналогом, но при хронических заболеваниях лучше применять оригинальные лекарства, чтобы избежать побочных эффектов, пишет «Газета.ру».

Днем ранее эксперты сообщили «Известиям», что употребление антибиотиков во время пандемии грозит не только невосприимчивостью к ним, но и новыми болезнями, не поддающимися терапии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021