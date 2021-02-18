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Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

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До 33 российских кредитных организаций в текущем году рискуют потерять свою лицензию, сообщает в четверг, 18 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, риски дефолта связаны с тем, что экономика не до конца восстановилась после пандемии коронавируса, а также с оттоком средств россиян из вкладов.

В 2021 году, как подчеркивают специалисты, индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, но не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики и адаптации финансово-кредитных организаций к изменившейся ситуации на рынке.

2 февраля в Центробанке сообщили, что в течение 2020 года отток депозитов физических лиц из российских банков достиг 1,68 трлн рублей.

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