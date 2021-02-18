В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы МКУ, сообщает в четверг, 18 февраля, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств <...> изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, при обысках в гараже одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны, он был направлен на экспертизу.

Кроме того, у задержанных изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, а также холодное оружие и средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях.

В отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет возбуждены уголовные дела из-за разжигания ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Следствие полагает, что организатором группы является 19-летний молодой человек, он создал ее в январе 2020-го года. Вместе с другими участниками группировки он размещал на стенах домов города экстремистские надписи.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело после избиения в июле прошлого года. По подозрению в этом преступлении задержали 26-летнего участника МКУ.

Днем ранее спецслужбы задержали в четырех российских регионах исламистов, планировавших совершить диверсии и теракты на Северном Кавказе. Отмечалось, что задержанные входят в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), стремящуюся создать халифат.

Им предъявлены обвинения по ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»).