Названы популярные покупки россиян к 23 февраля

Жители России покупали к 23 февраля как стереотипные подарки — носки, трусы и пену для бритья, так и необычные — шоколадки в виде воблы и гаечных ключей, а также электронику. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries.

«С 1 по 15 февраля 2021 года продажи товаров для мужчин выросли на 55% в штуках по сравнению с 1 по 15 января 2021 года <…> Наиболее популярными стали «стереотипные» подарки, которые неизменно ассоциируются с этим праздником, — носки, трусы и пена для бритья — в штуках проданных товаров их оказалось больше всего», — привели сообщение в «РИА Новости».

Из данных Wildberries следует, что продажи мужских носков выросли в 2,12 раза в штуках к началу года, трусов — в 1,55 раза, пены для бритья — в 3,26 раза. С февраля увеличились продажи разных мужских аксессуаров: кошельков — в 2,38 раза, галстуков — в 2,32 раза, ремней — в 2,1 раза. Также выросли продажи рубашек (в 1,55 раза).

Кроме того, увеличился спрос на необычные подарки. Продажи тематических подарочных сладостей увеличились в 2,88 раза. Самыми популярными стали шоколад в виде воблы и набор в виде гаечных ключей.

Ритейлер отметил рост спроса на электронику. Спрос на игровые пульты вырос в 3,25 раза, игровые консоли — в 1,74 раза, планшеты — в 1,42 раза, смартфоны — в 1,18 раза.

«Недорогим и востребованным подарком также стали мультитулы — многофункциональные ручные инструменты — спрос на которые взлетел на 197%. Продажи же наборов инструментов увеличились на 94%, отверток — на 77%, а дрелей — на 55%», — рассказали в компании.

В прошлом году самыми популярными подарками на 23 февраля стали рубашки, галстуки, трусы и носки. На втором месте были средства до и после бритья, а также мужская парфюмерия, на третьем месте — алкоголь. Кроме того, россияне дарили электронику, аксессуары и товары, которые связаны с увлечениями.