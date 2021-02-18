Фестиваль «Золотая маска» в Омске посвятят творчеству Достоевского

В Омской области готовятся мероприятия, посвященные 200-летию Федора Достоевского. Столица области наравне с Москвой и Санкт-Петербургом станет одним из центров юбилейной программы.

Жителей Омска ждут спектакли, выставки и лекции, посвященные личности выдающегося писателя. Они будут продолжаться в течение всего года.

Одним из главных мероприятий станет театральный фестиваль «Золотая маска». Он пройдет в Омске с 22 мая по 7 июня. Творчеству Достоевского посвятят специальную программу фестиваля.

В ноябре Омск примет международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск». Его программу составят спектакли по произведениям Достоевского. Показ новых и действующих постановок по мотивам произведений классика планируется в течение всего года.

Еще одно важное мероприятие в программе празднования дня рождения писателя запланировано на ноябрь. На месте сохранившегося фундамента предполагаемой казармы Омского крепостного острога, где Достоевский отбывал заключение, установят информационный памятный знак, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».