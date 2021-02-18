Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от «Евровидения»
Мир
Глава Пентагона назвал политику РФ одной из основных угроз для НАТО
Общество
Счетная палата оценила госпрограмму поддержки вузов «5-100»
Культура
Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2
Общество
Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Мир
На Кипре в ДТП погиб американский режиссер Дик О’Хари
Общество
Большинство россиянок назвали 80-150 тыс. хорошим доходом для мужчины
Экономика
Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары
Мир
В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

Фестиваль «Золотая маска» в Омске посвятят творчеству Достоевского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области готовятся мероприятия, посвященные 200-летию Федора Достоевского. Столица области наравне с Москвой и Санкт-Петербургом станет одним из центров юбилейной программы.

Жителей Омска ждут спектакли, выставки и лекции, посвященные личности выдающегося писателя. Они будут продолжаться в течение всего года.

Одним из главных мероприятий станет театральный фестиваль «Золотая маска». Он пройдет в Омске с 22 мая по 7 июня. Творчеству Достоевского посвятят специальную программу фестиваля.

В ноябре Омск примет международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск». Его программу составят спектакли по произведениям Достоевского. Показ новых и действующих постановок по мотивам произведений классика планируется в течение всего года.

Еще одно важное мероприятие в программе празднования дня рождения писателя запланировано на ноябрь. На месте сохранившегося фундамента предполагаемой казармы Омского крепостного острога, где Достоевский отбывал заключение, установят информационный памятный знак, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021