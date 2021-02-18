В Крыму оценили намерение Киева исключить подачу воды в Крым с помощью дамбы

Намерения Украины достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать подачу воды на полуостров невозможной звучит как глупость. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков «РИА Новости».

«В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас всё менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость», — сказал он.

Так Бобков прокомментировал заявление постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о строительстве дамбы с целью исключить возможность водоснабжения региона. Вице-спикер крымского парламента отметил, что украинской стороне строительство не принесет ничего, кроме растраты бюджетных средств.

«Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это <…> Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», — сказал он.

Накануне, 17 февраля, Кориневич высказался в беседе с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко по теме строительства дамбы для невозможности подачи воды на полуостров. Он пояснил, что позиция представительства является однозначной, согласно ей, в Крым не должна поступать вода.

В декабре прошлого года Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать проекту по опреснению воды в Крыму.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь, президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.