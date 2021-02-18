Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от «Евровидения»
Мир
Глава Пентагона назвал политику РФ одной из основных угроз для НАТО
Общество
Счетная палата оценила госпрограмму поддержки вузов «5-100»
Культура
Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2
Общество
Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Мир
На Кипре в ДТП погиб американский режиссер Дик О’Хари
Общество
Большинство россиянок назвали 80-150 тыс. хорошим доходом для мужчины
Экономика
Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары
Мир
В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

В Крыму оценили намерение Киева исключить подачу воды в Крым с помощью дамбы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерения Украины достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать подачу воды на полуостров невозможной звучит как глупость. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков «РИА Новости».

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас всё менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость», — сказал он.

Так Бобков прокомментировал заявление постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о строительстве дамбы с целью исключить возможность водоснабжения региона. Вице-спикер крымского парламента отметил, что украинской стороне строительство не принесет ничего, кроме растраты бюджетных средств.

«Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это <…> Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», — сказал он.

Накануне, 17 февраля, Кориневич высказался в беседе с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко по теме строительства дамбы для невозможности подачи воды на полуостров. Он пояснил, что позиция представительства является однозначной, согласно ей, в Крым не должна поступать вода.

В декабре прошлого года Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать проекту по опреснению воды в Крыму.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь, президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021