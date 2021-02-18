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Эксперт раскрыл предназначение черного датчика на китайских смартфонах

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Директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин 18 февраля рассказал, что черный датчик на китайских смартфонах похож на сенсор инфракрасного излучения (ИК), который часто встречается в пультах управления бытовой техникой.

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Достоинством использования ИК-датчика, по его словам, является возможность быстрого подключения устройств без прохождения взаимной регистрации, которая возникает при использовании технологии Bluetooth.

«Такое подключение не всегда безопасно с точки зрения сохранения конфиденциальности данных, поскольку простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности», — цитирует Шамина «Прайм».

Также ИК-датчик в смартфоне может быть использован в качестве пульта управления телевизором или освещением в квартире. Эксперт объяснил, что подобный датчик устанавливают далеко не все производители смартфонов, так как он не является пользовательским стандартом, а компании в современных реалиях вынуждены экономить.

Шамин подчеркнул, что ИК-порт может быть удобным, однако технологией будущего не является и с распространением системы умного дома будет всё менее используемым.

В декабре 2020 года партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, что современные смартфоны имеют несколько сенсорных устройств для распознавания владельца, в том числе микрофон, камеру и гироскоп.

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