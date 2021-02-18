Счетная палата оценила госпрограмму поддержки вузов «5-100»

Реализация «Проекта 5-100» способствовала формированию в России группы университетов-лидеров, а также помогла наметить новые ориентиры для развития российской науки. При этом не один из российских вузов, участвовавших в проекте, так и не попал в сотню в признанных международных рейтингах. Это следует из опубликованной в четверг, 18 февраля, информации на сайте Счетной палаты.

При запуске проекта в 2013 году предполагалось, что в сотню мировых вузов войдут как минимум пять российских, отметили аудиторы палаты. Но достичь этой цели не смог ни один из 21 вузов-участников.

Однако восемь вузов при этом улучшили предметные рейтинги, попав в топ-100 отдельных списков ARWU, THE и QS.

По словам аудитора СП Дмитрия Зайцева, несмотря на то что не все цели были выполнены, реализация инициативы привела к сдвигам в российской университетской экосистеме.

«Главный из них связан с кардинальным переосмыслением университетами своей роли, функций и задач, осознанием необходимости интеграции российских образовательных программ и университетской науки в международный контекст, а также поиском баланса между эффективной конкуренцией на международной арене и решением задач национального развития», — подчеркнул он.

Кроме того, участвовавшие в проекте вузы вынуждены были обновить свои программы развития, которые теперь стали современными.

Удалось также нарастить удельный вес публикаций вузов-участников проекта в Web Science с 17,4% (2012 год) до 33,3% (2019 год). При этом реализация проекта, признают в Счетной палате, углубила разрыв между вузами, которые участвовали в нем, и теми, кто был лишен такой поддержки государства.

Проект «5-100» — госпрограмма поддержки крупнейших российских вузов, которая завершилась в 2020 году. Инициатива была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом президента страны Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

29 января сообщалось, что семь российских вузов вошли в ежегодный рейтинг «Самых интернациональных университетов мира», который опубликовало британское издание Times Higher Education (THE). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял 95-е место и попал в топ-100.