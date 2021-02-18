Шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от «Евровидения»

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила начать сбор подписей под обращением в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием запретить Белоруссии участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом 17 февраля говорится на сайте политика.

По ее словам, сотрудничество EBU с Белорусским государственным телевидением (Белтелерадиокомпания, БТРК) недопустимо, поскольку его глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список Евросоюза «из-за нарушений прав человека, а сама государственная медиакомпания преследует своих сотрудников».

Карлсборо отметила, что более 100 сотрудников были вынуждены уволиться или были уволены на фоне протестов в стране, а некоторые из них находятся под стражей, в том числе один из бывших членов белорусской делегации на «Евровидении» Денис Соколов.

«Государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, не должна иметь к этому [«Евровидению»] никакого отношения», — считает Карлсбро.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

«Евровидение-2021» пройдет в Нидерландах в период с 18 по 22 мая.