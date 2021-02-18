Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары

Федеральные ритейлеры в письме, адресованном Минпромторгу, отметили, что на непродовольственные товары могут вырасти, передает телеканал «Известия».

Контейнерные перевозки из Китая и государств Юго-Восточной Азии резко подорожали. Например, стоимость поставок в порты Дальнего Востока из Шанхая выросла почти в пять раз.

В ближайшие два месяца увеличения цен не предвидится. У розничных продавцов остаются запасы товаров на складах. Весной бытовая техника

подорожает на 10–20%. Цены на одежду, обувь, игрушки вырастут на 5–7%.

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