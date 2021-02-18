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Жителей девятиэтажки на юге Москвы эвакуировали из-за пожара в магазине

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Пожар вспыхнул в магазине на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Москве, жителей здания эвакуируют, сообщает в четверг, 18 февраля, РЕН ТВ.

По информации телеканала, возгорание произошло на юге столицы по адресу: Севастопольский проспект, дом 51к2. Спасатели вывели из дома 25 человек.

Как уточнили в столичном управлении МЧС, информация о пожаре поступила в 05:45. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что с первого этажа (предназначенного под магазин) идет густой дым», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что были спасены 16 человек, одного из них осматривают медики. В 06:22 пожарные локализовали пожар, а в 06:27 ликвидировали.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

17 февраля двое детей 2011 и 2017 года рождения погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Орда Пермского края. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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