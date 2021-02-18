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Ученые рассказали об иммунном ответе на вакцину Pfizer при штамме COVID-19 из ЮАР

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Южноафриканский штамм коронавируса снижает иммунный ответ на вакцину компании Pfizer. Об этом говорится в докладе американских ученых, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

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Ученым удалось воспроизвести геном вируса с мутациями, которые были обнаружены в ЮАР. Клетки вируса были противопоставлены образцам крови 15 пациентов, ранее привившихся вакциной от Pfizer. Выяснилось, что количество антител, вырабатываемых при взаимодействии с южноафриканским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса.

«Несмотря на то, что мы не знаем точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, исходя из нашего опыта с другими вакцинами, можно утверждать, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от нового варианта коронавируса», — рассказал телеканалу CNN один из участников исследования, директор института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотт Уивер.

В компании Pfzier, в свою очередь, отметили, что на данный момент не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. К концу января она была выявлена в 31 стране мира.

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