Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 февраля

В четверг, 18 февраля, москвичей ожидает погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По оценкам метеорологов, днем температура воздуха в столице составит от –14 до –12 градусов. Местами возможна гололедица. К ночи морозы могут достичь минус 24 градусов.

Ветер будет иметь северное направление, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

Накануне стало известно, что до 11:00 18 февраля в Москве будет действовать «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в столичном регионе в ближайшие дни неустойчивую морозную погоду.