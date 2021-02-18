Илон Маск задумался о создании криптовалюты Марскоин

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что намерен создать собственную криптовалюту, передает телеканал «Известия».

В своем Twitter Маск пообещал поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin. После призыва к крупным владельцам Dogecoin продать часть своих монет ранее он «уронил» курс этой криптовалюты.

Пользователи в ответ на заявление предложили Маску создать собственный Илонкоин. «Марскоин», — предложил свой вариант один из подписчиков. Миллиардер отметил, что именно так он и назовет свою криптовалюту.

На этом фоне цена токена MarsCoin выросла в 31 раз до $2,5. Впрочем, позднее показатели снизились.

При этом многие пользователи уверены, что Маск в очередной раз пошутил.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.