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Операционная система Astra Linux получила сертификацию в Белоруссии

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Российская операционная система (ОС) специального назначения Astra Linux сертифицирована для применения в государственных организациях Белоруссии, говорится в заявлении разработчиков 18 февраля.

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Продукт используется для информационных систем, которые применяют для обработки персональных данных, служебной и коммерческой тайны, сведений о банковских операциях.

Отмечается, что Astra Linux прошла ряд проверок и стала первой российской ОС, которая получила официальный сертификат Оперативно-аналитического центра при президенте Белоруссии и была включена в «Реестр средств защиты информации, прошедших сертификацию».

«Сертификат, который мы получили в Республике Беларусь, позволяет использовать Astra Linux Special Edition на критически важных объектах информатизации — это аналог российских значимых объектов критической информационной инфраструктуры», — рассказал заместитель гендиректора ГК Astra Linux Юрий Соснин.

По его словам, следующим этапом сотрудничества с белорусскими заказчиками станет применение ОС в уже эксплуатируемых и создаваемых информационных системах.

ОC Astra Linux принята в стандарт федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций России. Имеет полный набор сертификатов Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности».

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