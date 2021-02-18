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Поезд и внедорожник столкнулись в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске на переезде поезд столкнулся с внедорожником сообщает в четверг, 18 февраля, пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Авария произошла в 9:21 по местному времени (1:21 мск) на улице Ленина.

Отмечается, что водитель Toyota Land Cruizer проигнорировал запрещающие сигналы, объехал опущенный шлагбаум по встречной полосе и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Ноглики–Южно-Сахалинск.

Машинист применил экстренное торможение, однако не сумел избежать столкновения. В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали в ДВЖД, задержка поезда составила пять минут. На движение других составов происшествие не повлияло.

15 февраля стало известно, что грузовой поезд насмерть сбил девушку в Свердловской области. По факту ДТП Уральское следственное управление на транспорте инициировало проверку.

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