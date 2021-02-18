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Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель

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Стоимость североморской нефтяной смеси Brent впервые с 21 января текущего года поднялась выше $65 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 18 февраля.

По состоянию на 4:20 мск, цена фьючерса нефти марки Brent с поставками в апреле выросла на 3% и составила $65,31 за баррель.

Также выросла цена на фьючерс нефти марки WTI с поставками в марте — $62,07, рост более 3,3%.

Накануне два крупнейших банка на Wall Street спрогнозировали рост цен на нефть до $100 за баррель. По мнению аналитиков, скачок цен будет вызван разрывом между спросом и предложением. Кроме того, на рост должны повлиять инвестиции в новое производство.

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