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Геронтолог рассказал о способах продления молодости и жизни

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Существует четыре правила, которые позволяют человеку продлить свою молодость и продолжительность жизни. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

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«Залогом и основой долголетия является правильное и целесообразное питание, ограничение калорийности питания, включение в рацион овощей и фруктов. Далее должна быть устранена гиподинамия и, безусловно, исключен никотин, а также снижена алкоголизация. Это всё в комплексе решается», — цитирует специалиста Sputnik 18 февраля.

Говоря о снижении потребления алкоголя, Хавинсон отметил, что отказ от больших доз повышает трудоспособный период человека. Он также напомнил, что систематический прием крепкого спиртного приводит к преждевременному старению, при этом в маленьких дозах организм способен с ним справиться.

Ранее, 11 февраля, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что для сохранения молодости необходимо отказаться от сладких продуктов.

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