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В Подмосковье назвали самые редкие имена для новорожденных в 2020 году

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В Главном управлении ЗАГС по Московской области назвали самые редкие имена, которые давали новорожденным в 2020 году, пишет РИАМО в среду, 17 февраля.

По словам начальника ГУ ЗАГС Подмосковья Елены Филатовой, самыми редкими оказались имена Ричард, Святогор, Себастьян, а также Нонна, Мальвина и Сильва-Мария.

Популярными же именами стали Александр, Михаил, Максим, Мария, Анна и София.

Как отмечал Росстат, в прошлом году в регионе на свет появились 79 107 детей, и это на 5376 малышей больше, чем в 2019 году. Показатель рождаемости в Подмосковье на 14,4% выше, чем в регионах ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России, отмечает телеканал «360» со ссылкой на слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Ранее самые необычные имена новорожденных в 2020 году назвали в Москве. Как рассказали в столичной мэрии, самыми популярными из необычных имен для новорожденных в Москве в 2020 году стали Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор.

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