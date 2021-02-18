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В Подмосковье сдали на переработку более 50 тыс. елок

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Жители Московской области сдали на переработку свыше 50 тыс. елок, что в два раза больше, чем в 2020 году. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

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Как отметили в ведомстве, больше всего новогодних деревьев в рамках ежегодной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!» сдали жители Сергиева Посада, Мытищ, Химок, Дмитрова и Королева.

Всего в регионе действовало порядка 200 пунктов приема деревьев.

«Акция прошла уже в третий раз. По сравнению с первым годом количество деревьев, которые жители сдали на вторичную переработку, у нас увеличилось в 6,5 раза», — приводит телеканал «360» слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

Собранные деревья переработают в почвогрунт и элементы для детских площадок, пишет сайт kp.ru. Кроме того, щепу можно будет применять при утеплении растений. Помимо этого, полученный от переработки елок материал смогут использовать на конюшнях и в приютах для животных в качестве подстилок и подкормки. Также остаток елок понадобится во время ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Велиховский добавил, что по запросам жителей увеличат число площадок «Мегабак» в регионе, до конца 2021 году в Московской области должны работать более 60 бесплатных пунктов приема крупногабаритных отходов, пишет РИАМО.

Акция стартовала в середине января и завершилась 15 февраля, пишет RT.

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