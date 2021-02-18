Большинство россиянок назвали 80-150 тыс. хорошим доходом для мужчины

Около 45% россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать от 80–150 тыс. рублей для того, чтобы содержать семью. Об этом 18 февраля пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Аналогичной точки зрения о зарплате в 80-150 тыс. в месяц придерживаются 48% мужчин.

Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплату на уровне 40–80 тыс. рублей.

16% женщин и 17% мужчин считают, что для содержания семьи необходима зарплата в размере 150–300 тыс. рублей в месяц.

6% женщин и 8% мужчин подняли планку до 300–500 тыс. рублей.

Более половины женщин (56%) считают, что в семье должен больше зарабатывать мужчина, поскольку он кормилец. Чаще всего такую точку зрения высказывали в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах, в Санкт-Петербурге (47%) и Северо-Западном федеральном округе в целом (49%).

Еще 16% женщин полагают, что вклад в семейный бюджет должен быть соразмерен; 28% женщин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.

С утверждением о том, что мужчины должны зарабатывать больше женщин, согласны 42% представителей сильного пола. Чаще всего такую точку зрения высказывали на Северном Кавказе (83%). Тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области данного мнения придерживаются 23%, а в Москве и Подмосковье — 29%.

При этом 43% мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 14% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.

Опрос проводился 12–16 февраля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее, 11 февраля, сообщалось о том, что инженеры, дизайнеры и детские психологи получают самые высокие зарплаты при работе удаленно.