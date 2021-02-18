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Большинство россиянок назвали 80-150 тыс. хорошим доходом для мужчины
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Большинство россиянок назвали 80-150 тыс. хорошим доходом для мужчины

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Около 45% россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать от 80–150 тыс. рублей для того, чтобы содержать семью. Об этом 18 февраля пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

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Аналогичной точки зрения о зарплате в 80-150 тыс. в месяц придерживаются 48% мужчин.

Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплату на уровне 40–80 тыс. рублей.

16% женщин и 17% мужчин считают, что для содержания семьи необходима зарплата в размере 150–300 тыс. рублей в месяц.

6% женщин и 8% мужчин подняли планку до 300–500 тыс. рублей.

Более половины женщин (56%) считают, что в семье должен больше зарабатывать мужчина, поскольку он кормилец. Чаще всего такую точку зрения высказывали в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах, в Санкт-Петербурге (47%) и Северо-Западном федеральном округе в целом (49%).

Еще 16% женщин полагают, что вклад в семейный бюджет должен быть соразмерен; 28% женщин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.

С утверждением о том, что мужчины должны зарабатывать больше женщин, согласны 42% представителей сильного пола. Чаще всего такую точку зрения высказывали на Северном Кавказе (83%). Тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области данного мнения придерживаются 23%, а в Москве и Подмосковье — 29%.

При этом 43% мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 14% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.

Опрос проводился 12–16 февраля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее, 11 февраля, сообщалось о том, что инженеры, дизайнеры и детские психологи получают самые высокие зарплаты при работе удаленно.

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