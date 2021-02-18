Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter в среду, 17 февраля.

«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение», — говорится в сообщении.

We're excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b — DOTA 2 (@DOTA2) February 17, 2021

Шоураннер сериала — Эшли Миллер, которая была сценаристом таких фильмов, как «Тор» и «Люди Икс: Первый класс», отмечает сайт kp.ru.

Производством сериала занимается корейская Studio MIR. В центре внимания истории окажутся Драконий рыцарь из Dota Дэвион и принцесса Луны Мирана.

Как заявили в компании, премьера сериала состоится 28 марта, пишет REGNUM.

Dota 2 является многопользовательской компьютерной командой игрой производства корпорации Valve, ее релиз состоялся в июле 2013 года. то продолжение пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III DotА, отмечает телеканал «360».

Игра входит в перечень киберспортивных дисциплин, в которых соревнуются в различных турнирах и лигах команды со всего мира, отмечает НСН. Премиум-турниры по Dota 2 с призовыми фондами в миллионы долларов неоднократно становились крупнейшими в истории киберспорта.

В конце января сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix намерен выпустить аниме-сериал о Ларе Крофт — главной героине компьютерных игр Tomb Raider от компании Square Enix.