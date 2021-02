Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter в среду, 17 февраля.

«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение», — говорится в сообщении.

We're excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b