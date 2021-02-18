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Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2

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Американский стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter в среду, 17 февраля.

«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение», — говорится в сообщении.

Шоураннер сериала — Эшли Миллер, которая была сценаристом таких фильмов, как «Тор» и «Люди Икс: Первый класс», отмечает сайт kp.ru.

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Производством сериала занимается корейская Studio MIR. В центре внимания истории окажутся Драконий рыцарь из Dota Дэвион и принцесса Луны Мирана.

Как заявили в компании, премьера сериала состоится 28 марта, пишет REGNUM.

Dota 2 является многопользовательской компьютерной командой игрой производства корпорации Valve, ее релиз состоялся в июле 2013 года. то продолжение пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III DotА, отмечает телеканал «360».

Игра входит в перечень киберспортивных дисциплин, в которых соревнуются в различных турнирах и лигах команды со всего мира, отмечает НСН. Премиум-турниры по Dota 2 с призовыми фондами в миллионы долларов неоднократно становились крупнейшими в истории киберспорта.

В конце января сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix намерен выпустить аниме-сериал о Ларе Крофт — главной героине компьютерных игр Tomb Raider от компании Square Enix.

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