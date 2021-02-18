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Губернатор Камчатки назвал причины оттока молодежи из региона

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью «Известиям» рассказал о причинах, по которым активная молодежь покидает регион.

— Причин две, первая — возможности в Москве, например, гораздо шире и разнообразнее. Хотя на Камчатке мы тоже сейчас создаем возможности практически в любой сфере. Есть и другая составляющая, связанная с качеством жизни. Ее можно по-разному мерить, буквально на днях вышел очередной рейтинг, где Камчатка стала одним из лидеров Дальнего Востока по качеству жизни, — отметил губернатор Камчатки.

При этом он отметил, что скептически относится к таким рейтингам, поскольку главный барометр в них — остаются люди или уезжают. Остановить отток — главная задача, которую предстоит решить в ближайшие годы, отметил Владимир Солодов.

Кроме того, губернатор Камчатки рассказал об итогах встреч с федеральными министрами, планах по уничтожению Козельского полигона ядохимикатов и развитии туризма в регионе.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно»

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